Xbox One kullanıcıları oyun hediye edebilecek

Microsoft tarafından test edilen Xbox One kullanıcılarının birbirlerine oyun hediye edebilme özelliği kullanıcılara sunuldu.

Kullanıcılar, Microsoft Mağaza üzerinden satın aldığı oyunları herhangi bir bölge kısıtlaması olmadan arkadaşlarına hediye edebilecek. Microsoft bu hamlesiyle oyuncuların yeni oyun satın alımını destekliyor olsa da daha önce satın alınan oyunların hediye edilmesi konusunda bir seçenek sunulmuyor.

Xbox kullanıcılarının, konsolları üzerinden oyun hediye edebilme özelliğinin gelmesi için geri bildirim sayfasında yaklaşık 5 bin oy kullanılması ne kadar beklediğini yeterince açıklıyor. Xbox One’ın oyun konsolu pazarındaki en büyük rakibi PlayStation 4’te Xbox One’a yeni gelen özelliğe benzer bir ayrıcalık yer almıyor.

Microsoft, Xbox One için oyun hediye edilmesinin yanında başka yeni özellikler sunmayı da planlıyor. Bu özellikler arasında 2018 yılının başında gelmesi beklenen yeni Avatar sistemi de bulunuyor.