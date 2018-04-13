Xbox One geriye dönük uyumluluk programına 19 yeni oyun dahil oluyor

Microsoft, Xbox One konsollarında kullanıcıların eski konsollar için yayınlanmış oyunları yeni konsollarda oynayabilmesi için geri dönük uyumluluk özelliği sunuyor. Bu özelliğe dahil olan oyunları da düzenli olarak güncelliyor.

19 Xbox özel oyunu daha geriye dönük uyumluluk programına ekleniyor. İlk olarak eski model Xbox konsollar için yayınlanan bu oyunlar ay sonu itibariyle Xbox One konsolları üzerinden oynanabilir hale gelecek. Geriye dönük uyumluluk programına eklenecek oyunların listesi şöyle:

17 Nisan itibariyle eklenecek oyunlar:

Blinx: The Time Sweeper

Breakdown

Conker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls 3: Morrowind

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

26 Nisan itibariyle eklenecek oyunlar:

Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

Mercenaries: Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action: Fields of Glory (Europe only)

Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront 2

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando