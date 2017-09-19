WWE 2K18’in oynanış fragmanı yayınlandı

WWE’nin resmi YouTube hesabında yayınladığı videodan aksiyon artmaya devam ettiği görünüyor.

Yayınlanan videoda oyuna bulunan karakterler, yeni grafik motoru ile daha gerçekçi bir şekilde gösterilmiş. Ayrıca karakterler arasındaki mücadelenin yalnızca ringde değil; sahne arkasında da sürdüğü tasvir edilmiş.

Oynanış olarak WWE 2K18’in yeni ve gelişmiş oyun motoru ile daha sürükleyici bir şekilde olacak. Oyunun müziklerinden sorumlu yetkilisi olarak bir zamanlar WWE’de çeşitli başarılar elde etmesinin ardından başarılı bir sinema kariyerine sahip olan Dwayne “The Rock” Johnson üstleniyor.

PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için 17 Ekim’de satışa sunulacak olan WWE 2K18’in oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.