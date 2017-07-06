WWE 2K18’in oynanış detayları açıklandı

Yeni oyun, birçok yeni özellik ile birlikte gelecek.

Dağıtımcılığı 2K Games tarafından gerçekleştirilen WWE 2K serisinin yeni oyunu WWE 2K18 hakkında yeni detaylar belli oldu. Oyunun grafik motorunda iyileştirmeler ve oyuna yeni oyun modları eklenecek.

WWE’de bulunan Raw ve Smackdown’ın gerçek hayatta ayrılmasından etkilenerek oyuna dinamik senaryoların eklendiği bir Universe modu bulunacak. Bu modun maç sistemlerinde süpriz faktörü öne çıkacak.

Oyunda bulunan yorumcularda bir değişiklik yaşanacak. Micheal Cole, Byron Saxton ve Corey Graves’in oluşturduğu “Ana Yorumcular” ‘a ek olarak diğer şovlar için farklı yorumlar da yer alabilecek.

My Career isimli modda daha ciddi bir senaryo bulunacak. Bu modu tamamlayan oyuncular, çevrimiçi olarak Road To Glory’de mücadelesine devam edebilecek.

Oyunda bulunan karakterlerin listelenme sisteminde bir değişiklik bulunacak. Giant, High Flyer adlı sınıfların ekleneceği oyunda dövüşçülerin hareket ve dövüş stilleri, bu sınıflara göre ayırt edilecek.

Karşılaşma esnasında rakibini tuş etme sisteminde değişiklikler bulunan oyunda yeni bir karakter taşıma sistemi de bulunacak. Oyuncular, rakibini istediği yere taşıyıp farklı pozistomlara sokabilecek.

10,20 ve 30 dövüşçünün karşılaşabildiği Royal Rumble moduna ek olarak oyuncular 7 dövüşçüye karşı mücadele edebilecek.

Son olarak Create A Wrestler, Create A Video ve Create An Arena özelliklerine yapılan iyileştirmelere ek olarak Create a Match özelliği de oyuna geri dönecek.