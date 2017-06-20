WWE 2K18’in kapak yıldızı belli oldu

Yeni oyunun çıkış tarihi de açıklandı.

2K Sports WWE2K18’in kapağında 2K14’ten beri yer alan Seth Rollins’in bulunacağını duyurdu. Yeni oyunda serinin eski oyunlarında bulunan PC, PlayStation 3 veya Xbox 360 platformlarına gelmeyecek.

2K Sports’un pazarlama müdürü Chris Snyder, WWE 2K18’in kapağında yer almayı en çok hak eden kişinin Seth Rollins olduğunu söyledi. 2K Sports, WWE 2K18’in standart sürümünün yanında Deluxe ve Collector’s sürümlerinin de geleceğini açıkladı. Her iki özel sürümü sayın alanlar, oyuna dört gün erken başlayacak.

WWE 2K18’de daha çok oyun modu ve maç çeşidi bulunacak. Yeni oyun modları arasında WWE’den bu sene emekliye ayrılan Undertaker için özel bir oyun moduda bulunması bekleniyor. Bir başka merakla beklenen oyun modu ise oyuncuların uzun zamandır beklediği GM Modu da gelebilir.

WWE 2K18, 17 Ekim’de raflardaki yerini alacak.

WWE 2K18’in tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.