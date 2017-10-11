WWE 2K18’de KFC rüzgarı

Birkaç gün içinde satışa sunulacak olan oyunda KFC’nin kurucusu Colonel Sanders da yer alacak.

WWE şovlarını izleyenler, bazı bölümlerde ünlülerin konuk olarak katıldığını iyi bilirler. Buna örnek vermemiz gerekirse yaz aylarında vizyona giren Transformers filmlerinde rol alan Josh Duhamel’ın bir şova konuk olarak katılmıştı. WWE’nin ünlülerin ünlü konukların katılması için belirli tutarlar ödediği biliniyor. Bazı ünlü markalar da WWE’de yer almak için belirli tutarlar ödüyor.

Buna örnek olarak ise KFC’nin kurucu ve marka yüzü olan Colonel Sanders’ın WWE 2K18’e yer alacağı gösterilebilir. KFC ile WWE arasında gerçekleşen sponsorluk anlaşmasına göre oyunda yer alacağı düşünülüyor. Yoksa bir fast food zincirinin bir dövüş oyununda yer alması pek mantıklı görünmüyor.

RAW Genel Müdürü Kurt Angle ve KFC kurucusu Colonel Sanders, WWE’nin resmi YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir tanıtım videosunda yer aldı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.