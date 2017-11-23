Wolfenstein II: The New Colossus’un demosu yayınlandı

Bethesda’nın geçtiğimiz ay satışa sunduğu Wolfenstein II: The New Colossus’un deneme sürümünü yayınladı.

Demo sürümü yayınlanan oyunun hikayesi 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın devrik lideri Adolf Hitler’in savaşı kazandığı alternatif bir zaman diliminde geçiyor. İlk oyunda İngiltere’de bulunan Nazileri püskürten BJ Blazkowicz, yeni oyunda memleketi Amerika’ya dönüyor. Oyunda Amerika’da yer alan Naziler püskürtülmeye çalışılacak.

En başarılı FPS oyunları arasında bulunan Wolfenstein II: The New Colossus’un demosunu Steam, PlayStation Store ve Xbox Store üzerinden ücretsiz olarak indirebiliniyor. Oyunun yalnızca ilk seviyesi oynanan demo sürümünün devamını edinmek isteyenlerin belirli bir ücret ödemesi gerekiyor.