WNBA takımları NBA Live 18’de yer alacak

Electronic Arts, kadınları oyunlarına dahil etmeyi sürdürüyor.

Şirket, bu hamlesi geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü FIFA 17’de kadın futbol takımlarını dahil etmesiyle başladı. Şimdi bir başka sevilen oyun serisi NBA Live’da da WNBA takımları yer alacak. NBA Live 18’de resmi WNBA takımları ve oyuncularının oynanabileceği WNBA Play Now bölümü bulunancak. Bununla birlikte, oyunda WNBA oyuncularıyla NBA oyuncularnı karıştırmak mümkün olmayacak. EA, oyunda takımlar ve oyuncu becerilerinin oyuncuların ligdeki eşsiz stilleri ve becerilerinin yansıtacak şekilde dengelendiğini söyledi. Electronic Arts’ın Orlando’da bulunan geliştirme ekibi, WNBA oyuncularının çekimlerini yapmayı da ihmal etmedi.

EA’den Sean O’Brien, WNBA ve Kadonların Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (WNBPA) ile bu çığır açan olayda ortak olmaktan gurur duyduklarını söyledi. O’Brien, WNBA’in gezegendeki en inanılmaz sporcuların bazılarına ev sahipliği yaptıklarını ve onları NBA Live 18’e otantik ve anlamlı bir şekilde entegre etmek için çok uğraş verdiklerini belirtti. Son olarak, bu entegrasyon ile sadece elinde bulunan farkına vardıklarını ve gelecekte NBA Live serisinde daha büyük entegrasyonlar için WNBA ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.