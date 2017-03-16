Windows ve Xbox One’a oyun içi konuşma özelliği geliyor

Microsoft, oyuncuların iletişimini kolaylaştırmak için yeni yollar deniyor.

Microsoft oyunlar içinde oyuncuların heyecan verici çoklu oyuncu karşılaşmaları esnasında gerçekleşen konuşmaların detaylarını kaçırmasını istemiyor. Şirketin yakın zamanda duyurduğu özelliğin betasında Xbox One ve Windows 10’lu bilgisayarlar için yeni oyun içi konuşma özelliğinin detayları ortaya çıkıyor.

Yeni özellik ile birlikte gerçek zamanlı söyleneni yazıya çeviren bir motor kullanılacak. Böylece konuşmaların metine dönüştürülüp diğer oyuncuların anlık konuşmalardaki detayları kaçırmadan okumasını sağlayacak. Bu konuşmalar arşivlenip kaydedilmeyecek. Sistem tam tersi şekilde yazdığınız metinleri de sesli bir şekilde de diğer oyunculara aktarabilecek. Yazıyı sese çevirirken üç ses seçeneği bulunacak. Bunlar Windows 10’da yazıyı sese çevirme özelliğinde kullanılan David, Mark ve Zira olacaklar.

Bu özellik duyma zorluğu ve desteğe ihtiyacı olan engelli oyuncular için de güzel bir eklenti olacak. Aynı şekilde teknolojik veya fiziksel kısıtlamalar yaşadığı için oyun esnasında konuşamayanlar için de benzer bir etki sağlayacak.

Bu özellik şimdilik sadece Halo Wars 2’nin her iki platformdaki sürümü ile entegre olarak sunulacak. Microsoft gelecekte bu özelliği diğer oyunlara da taşımak istediğini açıkladı.

Bu özelliği beta olarak Halo Wars 2’de kullanmak isteyen Xbox One kullanıcıları, Ayarlar>Bütün Ayarlar>Erişim Kolaylığı>Oyun Konuşma Transkripsiyonu üzerinden bunu gerçekleştirecek. Windows 10 bilgisayarlarda ise kullanıcılar Xbox uygulamasını açıp Ayarlar>Genel> Oyun Konuşma Transkripsiyonu üzerinden bunu yapabilecek.