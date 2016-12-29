Windows 10’a oyun modu geliyor

Bakalım oyuncular bu özelliği sevecek mi?

Oyun düşkünlerinin Windows 10 işletim sistemini pek sevdiği söylenemez. Bu sebeple olsa gerek Microsoft Windows 10’u oyuncular için daha çekici hale getirmek istiyor.

Yakında yayınlanacak 14997 kodlu Windows 10 sürümü için bir kullanıcı tarafından tespit edilen ve Windows Central tarafından rapor edilen Game Mode (oyun modu), PC kaynaklarını oyuna tahsis ederek diğer yazılımların askıya alınmasını sağlayacak.

Build 14997 henüz resmi olarak hazır değil ve bu sürümde tespit edilen Oyun Modu henüz aktif şekilde çalışmıyor.

Bu erken aşamada belirsiz olan bir durum ise bu oyun modunun yalnızca Windows Mağazasındaki oyunlar için olup olmadığı. Microsoft, Amazon, Apple ve Google gibi, kullanıcıları kendi ekosistemine bağlamak için kârlı yeni iş modelleri geliştirdi. Bu sebeple oyun modu sadece Windows Mağazasından alınan oyunlar için sunulacak olabilir.

Uzun yıllardır Xbox oyunlarına, PC oyunlarından daha fazla öncelik veren Microsoft nihayet son birkaç yıldır Windows 10 ve Xbox ekosistemlerini birleştirmek için çeşitli küçük ve kademeli adımlar atıyor. Oyunların popülerliği arttıkça, PC’de veya Xbox konsolunda oynanabilir olması her iki ürün grubunda Microsoftun ortak çıkarlarına hizmet edecektir.