Warner Bros. DC odaklı yeni oyun üzerinde çalışıyor

DC tarafından gelen oyunlar hakkında sıklıkla karşımıza çıkan Warner Bros. yeni oyunlar üzerinde çalışmaya başlıyor.

Warner Bros., oyuncular için daha önce Batman için sırasıyla Arkham Asylum, Arkham City ve Arkham Knight oyunlarıyla birlikte bir de VR oyununu sunmuştu. Aradan geçen zamanın ardından yeni geliştirilen bir oyun hakkında bir detay göründü.

Warner Bros Games Montreal’in resmi Facebook sayfasında yayınlanan iş ilanında yeni geliştirilen bir oyun program ekibi için çalışanlar arıyor. Bu ilanda en dikkat çeken nokta ise bo oyunun DC evreni hakkında bir oyun olacak. Warner Bros Games Montreal, daha pek çok DC oyunu yayınlamış olsa da ağırlıklı olarak Batman’in bulunduğu göze çarpıyor.

Warner Bros. Games Monteal’in Rocksteady ile birlikte yeni bir Batman oyunu mu yoksa farklı bir kahraman üzerine olacağını pek yakında göreceğiz.