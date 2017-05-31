Vikings dizisinin oyunu geliyor

Vikinglerin macerası PC ve mobile gelecek.

Michael Hirst’ün yazdığı ve yarattığı Karanlık Çağlar’da akıncıların ve keşifçilerin hayatları ve epik maceralarının olağanüstü hikayeleri anlatılan Vikings dizisinin oyunu hazırlanmaya başladı. Mobil etkileşimli eğlence geliştiricisi ve mobil oyun yayıncısı Hugo Games, MGM Interactive ile ortaklığıyla dünya çapında yayınlanan televizyon dizisi için ilk oyunu piyasaya çıkaracağını duyurdu. Dizinin hayranları, daha önce hiç olmadığı kadar Vikinglerin dünyasına girme fırsatı bulacak.

2018’de iOS, Android ve Steam için kullanıma sunulacak Vikings: The Game’de Ragnar, Lagertha, Floki ve Rollo gibi dizide bulunan bir karakteri içeren bir oyuncunun oyuncuya karşı mücadele edeceği bir strateji oyunu olacak. Etkileyici grafikler ve unutulmaz bir soundtrack ile birleştirilen kapsamlı bir oyun deneyimi sunacak Vikings: The Game, dizinin hayranlarına hitap edecek.

Hugo Games CEO’su Henrik Kølle, Vikings fenomeninin mobil oyunculara getirmek için MGM Interactive ile birlikte çalışmaktan gurur duyduklarını söyledi. Kølle, her bölümde dram, aksiyon ve gerilim bekleyen dizinin hayranlarına yeni Vikings oyununun bu elementleri ve daha fazlasını sunacağını söyledi.