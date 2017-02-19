Video oyun kartuşlarına gizlenen teknoloji

Geçmişte oyun geliştiricileri oyunların daha iyi olması için bazı sıra dışı teknikler kullanıyordu.

Video oyunlarının kartuş olarak üretildiği 1980’li ve 1990’lı yılların başında yazılım geliştiriciler, oyun kartuşlarının içine kendilerine özel genişleme imkanları sağlayan işlemciler ekleyerek oyunlarında ilave özelliklere yer veriyorlardı.

Bu basitleştirilmiş ek bellek anahtarlamasının (bir CPU’nun her zamankinden daha fazla RAM veya ROM’a erişmesine izin veren bir teknik) bir yoluydu ancak kartuşların içinde kullanılan teknikler çarpıcı bir şekilde zamanla büyüdü: ekstra ses sentezleme yetenekleri, grafik düzenleme ve sonunda 3D çokgen hesaplamak için DSP eş-işlemcileri bile kullanıldı.

Atari 2600, günümüz standartlarına göre sadece 128 byte RAM ve arabelleği olmayan, şaşırtıcı derecede ilkel bir makineydi. Bu sınırlamalar, sistemin yeni programlama teknikleri için kartuşlarda ek işlemci kullanılması için kapıların açık bırakılmasına neden oldu. CBS RAM PLUS yongası böyle bir donanım genişletme işlemcisiydi. Yukarıdaki fotoğrafta görülen 3D algısı yaratabilen Tunnel Runner’ın kartuşlarında kullanıldı ve sisteme 256 byte RAM daha eklendi. Bu daha sofistike oyun tasarımına izin verdi.

1979 yılında ABD’de Magnavox Odyssey 2 olarak isimlendirilen ve ilk olarak Avrupa’da Philips Videopac G7000 olarak piyasaya sürülen oyun sistemi Intel 8048 işlemci ve 64 bayt RAM (Atari 2600’den bile daha az) içeriyordu. Kullanıcılar bir satranç oyunu oynamak istediğinde sistem buna cevap veremiyordu. Bu yüzden geliştiriciler oyun kartuşuna kalıcı olarak bağlanmış ek bir bilgisayar modülü geliştirdi. Modül, 8-bit, 4.43MHz NSC800 CPU ve 2KB RAM içeriyordu. Bu pahalı bir çözümdü ancak o dönemin en iyi satranç makinesi böylece üretilmiş oldu.

Bu iki örnek bu tekniğin en uç uygulamalarıdır. Diğer pek çok oyun için bu teknik kullanılmıştır ancak daha basit yongalar ile çözümler üretilmiştir. Günümüz sistemlerini bir kenara koyacak olursak bu gün cep telefonlarımızdaki işlem gücü bile 20 sene önce milyonlarca dolarlık bilgisayarlardan daha güçlüdür.