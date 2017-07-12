Valve ve Samsung’dan güzel işbirliği

Televizyon ekranlarında büyük bütçeli oyunlar oynamak isteyenler için seçenekler artmaya devam ederken Valve ve Samsung işbirliğiyle oluşan Steam Link ile güzel bir alternatif ile geliyor.

Samsung’un 4K UHD televizyonlarında denenebilen Steam Link uygulamasıyla bilgisayar oyunları yansıtılabilir olacak. Bunu denemek isteyenler için bir beta programı başlatıldı. Steam Link uygulaması, aynı ağa bağlı olan aygıtlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor. WiFi yada kablo ile bağlanan Samsung televizyonlar, bilgisayarda oynanan oyunu ekrana 60 FPS çözünürlüğünde yansıtılacak.

Kullanıcıların, Steam Link aracılığıyla güzel bir oyun deneyimi elde etmesi için çok güç tüketmesine gerek görünmüyor. 5 GHz hızında WiFi bağlantısı veya kablo ile beklentileri karşılayacak bir oyun deneyimi elde edilebilir.

Valve, bütün Steam oyunlarını Steam Link üzerinden televizyonlara yansıtılabilineğini belirtti. Oyun severler, Samsung televizyon ekranından bir bilgisayar oyun deneyimi elde edebilecek. Steam Link uygulamasının yaz bitmeden global olarak indirilmeye sunulması bekleniyor.