Valve Artifact’i duyurdu

Valve, DOTA 2’nin en büyük turnuvası The International’da yeni DOTA kart oyunu Artifact’i açıkladı.

The International’ın konusmacısı Sean “Day9” Plott, turnuva evrelerinden birinde, Valve’ın yeni oyununu çok amaçlı olarak Half-Life 3 veya Counter-Strike: Global Saldırı veya DOTA 2’nın remastered sürümünün gelmeyeceğini söyledi. Bu uyarıyı yaptıktan sonra “Artifact: Dota Card Game”’in fragmanını yayınladı ve 2018 yılının piyasaya çıkacağı günü gösterdi. Videonun ardından Plott, oyunun DOTA özelliklerine dayalı olacağını da söyledi.

Artifact, DOTA için Valve tarafından yayınlanan üçüncü oyun olsa da bu formatta Hearthstone, Gwent, Fable Fortune ve The Elder Scrolls: Legends oyunlarının yayınlanmasıyla bu tür oyunların devam edeceği göze çarpıyor. Oyunun sistemi ve kartların tasarımı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyunun Steam’de bulunan videosu üzerinden mantıklı görünse de Artifact’in hangi platformlara yayınlanacağı belirsizliğini korumaktadır.

Oyun, Outrage Entertainment, Raven Software ve Double Fine Productions’ta çalıştıktan sonra Valve’a gelen programcı ve tasarımcı Brad Muir tarafından geliştirildi. Muir, X-Men Legends, Psychonauts, Brutal Legends, Iron Brigade ve Massive Chalice oyunları üzerinde çalıştı.

Artifact’in tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/DA5mY8XqrHU