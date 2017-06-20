Gran Turismo geri dönüyor

Gran Turismo Sport’un satışa çıkış tarihi belli oldu.

Sony’nin E3 etkinliğinde oyun severler merakla bekledikleri Gran Turismo Sport hakkında herhangi bir bilgi öğrenemedi. Ancak İngiltere’de yayımlanan resmi PlayStation dergisinde Gran Turismo Sport’un 16 Kasım’da satışa sunulacağı belirtildi.

Oyunun yapım şirketi Polyphony veya Sony’den bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken, bu tarih ilk görüşte sahte olarak düşünülse de resmi dergi olması kafaları karıştırıyor. Daha önce yaşanan benzer bir olayda dergide Shadow of War 2’nin çıkış tarihi açıklanmıştı ve belirtilen tarih ile resmi tarih arasında üç gün fark olması Gran Turismo Sport’un Kasım ayında gelecek olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Kazunori Yamauchi tarafından geliştirilen Gran Turismo Sport, 2015 yılında duyuruldu. 2016 yılında yapımı sürerken Yamauchi, oyunun en iyi Gran Turismo deneyimi yaşatmak için ertelediklerini söyledi. Resmi çıkış tarihinin Kasım ayı olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.