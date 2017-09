Ünlü TV dizisi için yeni bir oyun geliyor

Büyük bir kitle tarafından izlenen Game of Thrones dizisi için yeni bir MMO oyun geliştiriliyor.

Game of Thrones için şimdiye kadar henüz beğenilen bir oyun yapılmadı. Hem PC hem de mobil için strateji tabanlıdan RPG’ye kadar pek çok alanda denemeler yapılmasına karşın beklentileri karşılamadı. The Walking Dead dizisi için de oyun geliştiren Telltale, Game of Thrones için elinden geleni yaptı ancak umduğunu bulamadı. Yaşanan hayalkırıklıklarından dolayı Game of Thrones, oyun dünyası tarafından hoş karşılanmıyor. The Lord of the Rings Online’ın geliştiricisi Turbine, Game of Thrones için bu düzeni bozmayı planlıyor.

Game of Thrones: Conquest adı verilen iOS ve Android platformları için yayınlanacak. Oyuncular, kendi ailelerini yaratacak ve rakipler karşısında ayakta kalmak için mücadele edecek. Oyuncular, farklı ailelerle de birlik kurabilmesinin yanında Yedi Krallık’ın dört bir yanında bulunan PvP arenalarında savaşabilecek. Oyunda stratejik birliktelikler oldukça önemli olacak.

Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister gibi dizide yer alan karakterlerin görülme ihtimalinin bulunan oyuna buradan ön kayıt yapabilirsiniz. Bu yılın sonlarına doğru çıkacak olan Game of Thrones: Conquest’a ön kayıt yaptıranlar 50 dolar değerindeki paketi ücretsiz edinebilecekler.