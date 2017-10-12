Ünlü oyunun adı değişiyor

PC platformunda yüksek satış rakamları elde eden PlayerUnknown’s Battlegrounds’ta şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor.15 milyon satışa rakamına erişen ve aktif oyuncu sayısı bakımından 2 milyona yaklaşan oyunun isminin değişeceği ortaya çıktı. Avustralya içerik değerlendirme sayfasında bulunan bilgiye göre ünlü oyunun adı pek yakında PlayerUnknown’s Battlegrounds: The Ultimate Life & Death Fight olarak değişecek.

Oyunun geliştiricisi Bluehole Inc.’in neden böyle değişikliğe karar verdiği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Oyun, ayrıca Avustralya’da alınabilinecek en yüksek derecelendirmeyi de aldı. Avustralya’da oyunu 15 yaşından küçükler oynayamayacak. Buradan Avustralya hükümetinin şiddete karşı son derece dikkatli olduğu da göze çarpıyor.

PlayerUnknown’s Battleground, yeni ismine çıkış tarihinde kavuşacak. Xbox One oyuncuları, oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds: The Ultimate Life & Death Fight adıyla oynayacak. Söylenişi oldukça uzun olacak oyunun kısa süre içinde daha kısa bir formata dönüşmesi bekleniyor.