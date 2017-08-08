Ünlü futbolcunun mobil oyunu geliyor

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimović’in kendisine ait olan Zlatan Legends isimli mobil oyunu pek yakında yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon Manchester United’da top koşturan ve bu sezon serbest futbolcu konumunda olan İsveçli futbol yıldızı, iki yıldır İsveçli oyun stüdyosu İsbit Games ile Zlatan Legends isimli aksiyon dolu bir oyunun geliştirilmesinde aktif rol alıyor.

Oyunun tanıtım videosunda üzerinde ünlü Marvel süper kahramanı Iron Man’inkine benzer bir kostüm bulunuyor. Oyunun tanıtımında ise Ibrahimović, dünyayı uzaylıların işgal ettiğini ve oyunda dünyanın kurtarılması için uzaylılara karşı mücadele edileceğini söylüyor.

Zlatan Legends, 17 Ağustos’ta AppStore’da yayınlanacak. Google Play Store’da ise daha ileri bir tarihte yayınlanacak. Zlatan Legends’ın tanıtım fragmanını aşağıdakin izleyebilirsiniz.