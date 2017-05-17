Ubisoft, yeni oyunlarını duyurdu

Ubisoft, 2018’in Nisan ayına kadar hangi oyunların geleceğini açıkladı.

Ubisoft yaptığı açıklamada Far Cry 5’in geliştirilmekte olduğunu ve belirtilen tarihten önce raflarda yer alacağını söyledi. Buna ek olarak oyunun Twitter hesabından gönderilen tweette daha çok yenilik için söz verilirken, yeni Far Cry maceralarını öğrenmek için Ubisoft’un YouTube kanalının takip edilmesi tavsiye edildi. Ayrıca resmi Ubisoft forumuna Far Cry 5 bölümü açıldı.

Are you ready for a hefty dose of new Far Cry adventures?

Subscribe on YouTube to be the first to get more updates: https://t.co/Q3wlJxjoMZ pic.twitter.com/7PwFsCFY9b — Far Cry (@FarCrygame) May 16, 2017

Şubat 2016’da yayınlanan ve taş devrinde geçen oyun Far Cry Primal’dan sonra gelecek serinin yeni oyunu Far Cry 5’in Amerika’nın batı yakasında yer alan Montana’da geçmesi bekleniyor. Great Falls Tribune’da bulunan yazıya göre Paris’te ofisleri bulunan bir şirketin bir video oyunu için kullanılacak görüntüleri çekmek amacıyla Montana’da bulunan Poplar’daki bir kiliseye ekip gönderdiği söyleniyor. Ayrıca çıkacak oyunun Eylül ayında raflardaki yerini alacağı da söylenmiş.

Tanıtılacak bir başka oyun ise 2014’te kullanıma sunulan açık dünya yarış oyunu Crew’un devamı olarak Crew 2 olacağını Ubisoft forumlarına paylaştığı logo ile doğruladı. Logo ile birlikte “ Yolun ötesinde… Daha yüksek oktanlı heyecanlar için bizimle kalın!” yazan bir mesaj da yer aldı.

Ubisoft’un bir başka sevilen oyun serisi Assassin’s Creed’in yeni oyununun da geleceğini duyurmasına karşın; oyun mekaniklerini geliştirmeyi ve Assassin’s Creed’in sunduğu eşsiz ve unutulmaz oynanış deneyimini oynayanlara en güzel şekilde sunmak istediklerini söylendi. Oyunun adı hakkında herhangi bir bilgi verilmemesine rağmen daha önce sızdırılan oyun içi görsele göre oyunun adı Assassin’s Creed Origins olacağı ve Eski Mısır’da geçeceğini biliyoruz.