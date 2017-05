Ubisoft, yeni oyunlarını duyurdu

Ubisoft, 2018’in Nisan ayına kadar hangi oyunların geleceğini açıkladı.

Ubisoft yaptığı açıklamada Far Cry 5’in geliştirilmekte olduğunu ve belirtilen tarihten önce raflarda yer alacağını söyledi. Buna ek olarak oyunun Twitter hesabından gönderilen tweette daha çok yenilik için söz verilirken, yeni Far Cry maceralarını öğrenmek için Ubisoft’un YouTube kanalının takip edilmesi tavsiye edildi. Ayrıca resmi Ubisoft forumuna Far Cry 5 bölümü açıldı.

Are you ready for a hefty dose of new Far Cry adventures?

Subscribe on YouTube to be the first to get more updates: https://t.co/Q3wlJxjoMZ pic.twitter.com/7PwFsCFY9b

— Far Cry (@FarCrygame) May 16, 2017