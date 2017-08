Ubisoft, Gamescom’a pek çok oyun ile katılacak

Ubisoft yaptığı açıklamayla ay sonunda gerçekleşecek fuarda hangi oyunların yer alacağını duyurdu.

Oyun sektörünün tanınmış şirketlerinden biri olan Ubisoft, katıldığı her fuarda olduğu gibi Gamescom’a da geniş bir oyun yelpazesiyle katılacak. Ubisoft, yaptığı duyuruda Gamescom etkinliğinde sunacağı Far Cry 5, For Honor, Assassin’s Creed: Origins, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Just Dance 2017, The Crew 2 ve South Park: The Fractured But Whole oyunlarının kısa sahnelerinin bulunduğu bir video ile belirtti.

Fuar alanına 300 oyun istasyonu kuracak olan Ubisoft, katılımcılara özel oyun içi ödüller vereceğini de belirtmekten kaçınmadı. 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçeklesek Gamescom etkinliğinin Ubisoft fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.