Ubisoft, Assassin’s Creed’in yeni mobil oyununu duyurdu

Assassin’s Creed Rebellion adı verilen oyunda 40 farklı suikastçi kontrol edebileceğiz.

Ubisoft’un Behaviour Interactive ortaklığıyla geliştirdiği Assassin’s Creed Rebellion, kullanıcıların kendi suikast ekibini kurabileceği bir RPG oyunu olacak. Kullanıcılar, oyunda bir kaleyi yönetecek ve Tapınakçılara karşı verilen görevleri yerine getirecek.

Assassin’s Creed severlerin tüm kararkterleri aynı yere nasıl toplayabileceği konusunda birden fazla katil anılarını birleştirebilen yeni bir Animus uyarlaması olacak gibi görünüyor.

Kullanıcıların, karakterlerin seviyeleri üstünde çalışması gerekecek. Kullanıcıların her görevi yerine getirebilemesi için doğru karakter kombinasyonunu bulması oldukça önemlidir. Ayrıca merkezde yeni ekipman ve silahlar hazırlayarak onları geliştirilebilecek. Kullancılar, oyunda yükselirken kalesini de genişletebilecek. Bu sayede karakterlerini geliştirmek için yeni alanlarda oluşacak.

Bu oyunda seriden tamamen farklı bir görsel tasarım kullanılmasına karşın Ubisoft, oyunun serinin köklerinden ayrılmayacağını da belirtti. 2017’nin sonlarına doğru gelecek olan iOS ve Android cihazlarına uyumlu olacak.

Ezio, Aquliar, Shao Jun ve Machiavelli’nin bulunduğu 40 farklı karakterlerle oynanabilecek oyunun tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.