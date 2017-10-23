Twitch profesyonel yayıncı olmak isteyenlere destek verecek

Pek çok yayıncının hayali gerçek olacak.

Twitch tarafından yayınlanan araçlar, yalnızca para kazanmaya başlamak için gerekli sürecin takibinde kullanılmasının yanında daha önce sohbet botlarının veya ekstra yayın yazılımlarının gerektiği bazı görevleri de yenileyecek. Kullanıcılar gerçekleştirdiği yayınlarda elde edeceği “başarılar” ile ortaklık seviyesine ne kadar yaklaştıklarını görebilecek.

Kullanıcıların yapmış olduğu yayın sayısı ve ortalama izleyici sayısı gibi istatistikler, kayıt altında tutulacak. Bununla birlikte yayıncılar, her yayının ardından istatistiksel bir özet erişecek.Kullanıcılar, bu istatiksel özetler ile hangi başarılara yaklaştıklarını görebilecek. Ayrıca izleyici kitlesini büyütmeyi sağlayan çeşitli yardımcı veriler de yayıncılara sunulacak.

Twitch, “ritüeller” üzerinde daha etkili olarak duracak. Yayınını tamamlayan yayıncılar, izleyicilerini başka bir kanala yönlendirebilecek. Bu sayede diğer kanallara gösterdiği destek daha kolay hale gelecek. Yayıncılar, diğer kanallardan yönlendirilen izleyicileri de istatistikler arasında görebilecek.

Twitch kullanıcıları,arkadaşlarına kanalları için abonelik hediye edebilecekler. Aylık 5,10 ve 25 dolarlık paketler halinde satılan abonelikler, Kasım ayından itibaren yayıncı ve izleyicilerle buluşacak.