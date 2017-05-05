Titanfall’ın mobil oyunu geliyor

Titan Mech’ler ve pilotları yakında cep telefonlarına girecek



Güney Kore mobil uygulama geliştiricisi Nexon, Android ve iOS cihazları için yeni bir Titanfall oyunu duyurdu. Bu Titanfall’ın duyurulan ilk mobil oyunu değil.

Ocak ayında Remedy, Titanfall: Frontline mobil oyunununu birkaç haftalık kapalı beta sürümünden sonra iptal etme kararı aldığını açıklamıştı. Bu sefer Nexon, küçük bir oyuncu grubuyla oyunun test edilmesine başlamak için yakında kapalı bir beta başlatacağını doğruladı. Umarım, kapalı beta oyunundan sonra bu oyun da aynı kaderi paylaşmaz. Eğer süreç beklendiği gibi ilerlerse nihayet Titanlar App Store ve Google Play’e inmeyi başarabilir.

Titanfall: Assault, oyuncuların pilotlar ve kullandıkları Titan Mech robotları ile hızlı ve çevik savaşlarda karşılaştıran gerçek zamanlı bir PvP strateji oyunu. Her ne kadar pilotlar ve Titanlar’ı çeşitli haritalar üzerinde görecek olsak da Titanfall: Assault aslında bir kart oyunu olacak.

Oyuncular; Pilotlar, Titanlar ve Burn kartlarından desteler hazırlayacak ve daha sonra rakipleri mümkün olan en kısa sürede yok etmeyi hedefleyeceksiniz. Doğal olarak, bu amaca hizmet etmek için güçlü muharebe desteği sunan taktik ama nadir bulunan Burn Kartları da dahil olmak üzere pek çok farklı kart oyuncular tarafından toplanacak ve daha sonra geliştirilebilecek.

Oyun, Remedy, Nexon ve Particle City’den oluşan üçlü ortaklık tarafından geliştiriliyor. Yayınlanma tarihi henüz açıklanmadığı için sadece geliştiricinin web sitesinden oyun için ön kayıt yapılabiliyor.