Titanfall 2 için yeni DLC yayınlandı

Türü sevenler için sevindiri bir haber geldi; oyuna iki yeni harita ve bazı özellikler eklendi.

Respawn Entertainment’ın bu senenin en kaliteli FPS oyunlarından biri olmasına karşın Electronic Arts’ın ufak hatasına kurban giden Titanfall 2, ücretsiz olarak indirilen DLC’ler ile içeriğini genişletmeye devam ediyor.

Daha önce Live Fire isimli DLC ile iki yeni haritanın yanında içeriğini de genişletmiş olan Respawn, bugün yayınladığı A Glitch in the Frontier’ı ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sundu.

Bu DLC’de Glitch ve Deck isimli iki yeni harita oyuna eklenirken, M.R.V.N. isimli yeni bir faction ve Get to the Point adlı yeni Execution animasyonu bulunuyor. Get to the Point’i elde etmek için oyuncuların Pulse Blade ile 10 pilotu öldürmesi gerekiyor.

A Glitch in the Frontier, Origin hesabı veya oyunun yüklü olduğu konsollar üzerinden otomatik olarak indirilebilir.