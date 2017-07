The Sims 4 pek yakında Xbox One’da

Ünlü oyun yeni bir platformda yer alacak.

Microsoft Store’da yer alan ürün sayfasında The Sims 4’ün Xbox One sürümü 17 Kasım’da oyun severlerle buluşacak. 3 yıl önce PC için yayınlanan oyun, gözünü şimdi konsollara dikmiş görünüyor. The Sims serisinin yayıncısı Electronic Arts tarafından bu konuda henüz bir doğrulama gelmedi.

The Sims 4’ün ürün sayfasında bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Oyunun Xbox One’ın dışında başka platformlara gelip gelmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Electronic Arts bu konuda sessizliğini koruyor. Bu konu ile ilgili bilinen tek bilgi ise “ The Sims 4 Deluxe Party Edition” adlı bir başka Xbox One sürümünün çıkacak olmasıdır.

Bu arada Electronic Arts, The Sims 4’ü güncellemeyi sürdürüyor. Kısa süre önce oyun Origin Access’e eklendi.