The Last of Us: Part II’nin yeni fragmanı yayınlandı

The Last of Us fanatiklerinin merakla beklediği ikinci oyunun yeni videosu Paris Oyun Haftası’nda yayınlandı.

İlk oyunda olduğu gibi grafikleriyle görsel şölen sunmaya hazırlanan oyun fragmanında ana karakterler Joel ve Ellie bulunmuyor. 2016’nın Aralık ayında gerçekleşen PlayStation Experience etkinliğinde izleyenleri büyük bir sevince boğmasına neden olan oyun için şimdiye kadar sadece bir fragman bulunuyordu.

İlk oyundan beş yıl sonrasını anlatılacağı oyunda Joel ve Ellie karakterlerinin ne tür zorluklarla karşılaşacağı merakla bekleniyor. İlk oyunda olduğu gibi en iyi PlayStation oyunları arasında yer alması beklenen The Last of Us: Part II’nin ne zaman ve hangi paketlerle satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.

The Last of Us: Part II’nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.