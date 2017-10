The Last of Us 2’nin çıkış tarihi ortaya çıktı

PlayStation platformunun sevilen oyunları arasında yer alan The Last of Us 2’un ne zaman devam edeceği belli oldu.

2014 yılında Naughty Dog tarafından geliştirilen ve karakter ilişkisi sayesinde oyuncular tarafından beğeni toplayan The Last of Us’ın devamı hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ellie karakteri üzerine odaklanacak olan yeni oyun ile ilgili ortaya atılan çeşitli teorilerin ardından oyunun müziklerini besteleyen Gustavo Santaolla, Arjantine’de yayın yapan Vorterix isimli radyonun programında The Last of Us 2’nin 2019 yılında satışa sunulacağını açıkladı.

Santaolla, net çıkış tarihi için oyunun geliştiricisi Naughty Dog’dan bir açıklanması gerektiğinin de altını çizdi. Oyun ile ilgili olarak yalnızca bir fragman yayınlayan Naughty Dog’un Paris Oyun Haftası’nda bir oynanış fragmanı daha yayınlaması bekleniyor. Oyuncular tarafından övgü toplayan ilk oyunun ardından ikinci nasıl devam ettireceği merakla bekleniyor. Eğer Gustavo Santaolla’nın iddiası doğru çıkarsa oyun için ne yazık ki daha fazla beklememiz gerekecek.