The Last of Us 2 ile sona erecek

PlayStation 4 sahiplerinin uzun zamandır beklediği The Last of Us 2 hakkında Naughty Dog, önemli açıklamalarda bulundu.Birmingham’da gerçekleşen MCM Comic Con etkinliğine katılan ve Joel karakterini seslendiren Troy Baker, oyun ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Naughty Dog’un geçtiğimiz günlerde The Last of Us 2’de yer alan oyuncuların da bulunduğu bir oynanış testi gerçekleştirdiğini söyleyen Baker, oyunun gerçek anlamda inanılmaz olduğunu belirtti.

Oyunun grafiksel açıdan harika göründüğünü de sözlerine ekleyen Baker, görsel açının yanında hikaye anlatımı ve oynanış bakımından da Naughty Dog’un birkaç adım ileri gitmeyi başardığının vurguladı.

The Last of Us: Part 2, Haziran ayında gerçekleşecek olan E3 2018’de boy gösterecek ve oyunun resmi çıkış tarihi de bu etkinlik esnasında açıklanacak.