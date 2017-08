The Crew 2’nin çıkış tarihi kesinleşti

Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşen Gamescom 2017’de Ubisoft, The Crew 2 ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada The Crew 2’nin 16 Mart 2018’de PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında satışa sunulacağı bildirildi. Oyun ile ilgili olarak ise yarışların karada, havada ve denizde gerçekleşeceği belirtildi.

The Crew 2’yi ön sipariş edenler, Mercedes-AMG C 63 Touring Car ve Harley-Davidson Iron’ı edinecek. The Crew 2 Deluxe Edition’ı ön sipariş edenler ise Ford F-150 Raptor yarış kamyonu, Abarth 500 2008 Canavar Kamyon Sürümü , Pilatus PC-21 uçak ve oyuncuların avatarını özelleştirebileceği üç kıyafetten oluşan The Crew 2 Motor Sports paketi yer alacak.

Bu iki sürüme ek olarak bir de The Crew 2 Gold Edition bulunacak. Bu sürümü ön sipariş edenler, Deluxe Edition’a ek olarak Season Pass ve 3 gün önceden erişim imkanına sahip olacak.

The Crew 2 için yayınlanan Gamescom 2017 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.