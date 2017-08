The Crew 2’de ünlü motosiklet markası yer alacak

Ubisoft yayınladığı basın bülteniyle; The Crew 2’de Harley Davidson marka motosikletlerin yer alacağını doğruladı.

Basın bülteninde bulunan görselden The Crew 2’de bulunacak ilk Harley Davidson motosikletin Iron 883 olacağı öne sürülüyor. Oyunun yayınlanmasının ardından gelecek olan güncelleme ve ek paketler ile yeni motosikletler de eklenebilecek.

The Crew 2 ile ilgili olarak en son Ubisoft’un CEO’su Yves Guillemot, oyuncuların The Crew 2’nin kapalı beta sürümüne oldukça ilgi fösterdiğini söyledi. Ubisoft’un Mali İşler Direktörü Alain Martinez, The Crew 2’nin önümüzdeki sene PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına geleceğini söyledi.

Bu sene yayınlanacak olan Project Cars 2, Gran Turismo Sport, Forza Motorsport ile yakın zamanda piyasaya sürülecek olan The Crew 2’nin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.