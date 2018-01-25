The Avengers oyununa deneyimli geliştiriciler katıldı

Geçtiğimiz senenin başlarında duyurulan ve geliştirilmesi süren The Avengers Project’e deneyimli geliştiriciler dahil edildi.

Marvel, Square Enix ve Crystal Dynamic iş birliği ile geliştirilen oyunun Crystal Dynamics 15 deneyimli geliştirici katıldı. Bu kişilerin arasından ikisi ön plana çıkıyor. Shaun Escayg, daha önce Uncharted: The Lost Legacy oyununun yazarlık ve yönetmenlik görevlerini üstlenmişti. Stephen Barry ise Electronic Arts’ın Dead Space serisi için büyük emek vermişti.

The Avengers Project’in E3 2018 sırasında karşımıza çıkması bekleniyor. Square Enix’in şu anda yalnızca bu konferansa odaklanmış gibi görünüyor.Square Enix, daha önce yeni Tomb Raider oyununun bu yıl içerisindeki büyük bir video oyunu etkinliğinde ortaya çıkacağını belirtmişti.

Square Enix’in patronu Yosuke Matsuda, gerçekleştirmiş olduğu finansal sunumda 2018 finansal yılında ve devamındaki 1 sene içerisinde pek çok video oyununu piyasaya sürüleceğini ve bu oyunlardan birinin de kesinlikle The Avengers Project olacağını söylemişti.