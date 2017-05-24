Tenis konsollara geri dönüyor

2012’den bu yana göremediğimiz konsollarda lisanslı tenis oyunlarına hasret bitiyor.

2012 yılında yayınlanan Grand Slam Tennis 2’den bu ayana lisanslı bir tenis simülasyon oyunu gelmemişti. Önümüzdeki sene Angelique Kerber ve Roger Federer’in bulunacağı Tennis World Tour için aynı ada sahip lisanslı oyun, geliştirici Breakpoint Studio ve yayıncı Bigben tarafından, duyuruldu.

Tenis oyunu deyince akla ilk gelen Top Spin serisinin halefi olarak görülen Tenis World Tour, 2KCzech ve 2K Sports’ta çalışan bir ekip tarafından geliştirilmişti. Top Spin 4’ün yapımcılarından Piere Andre, altı yıl önce oyunun yayınlanmasından bu yana gelişen teknolojinin hayal edilen ultra gerçekçi bir oyun yaratabilemelerini sağladığını söyledi.

Top Spin geçmişte ilk kez Xbox’a özel olarak 2003’te PAM Development tarafından yayınlanmıştı. 2K Games tarafından satın alınıp 2008’de kapatılmasından sonra lisans hakları 2011‘de 2K Czech’e geçmişti. 2011’de çıkan Top Spin 4 ise serinin son oyunu olmuştu.