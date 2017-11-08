Tencent PUBG’e benzer mobil oyun geliştiriyor

PlayerUnknown’s Battlegrounds kitlesini genişletirken, diğer oyun geliştiricileri de beklenildiği gibi benzer oyunlar üzerinde çalışıyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds’un geliştiricisi Blue Hole’un yüzde 5, Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games’in yüzde 40 ve Riot Games’in tamamına sahip olan Tencent, Fortnite tarafından yayınlanan Battle Royale modu ve PlayerUnknown’s Battlegrounds’un 20 milyon oyuncuya ulaşmasının ardından Glorious Mission isimli bir Battle Royale mobil oyununu tanıttı.

Loot’tan 100 kişilik haritaya paraşüt atlamaya kadar pek çok PlayerUnknown’s Battlegrounds’da karşılaşılan özelliğin bulunduğu Glorious Mission’dan Tencent, Honour of Kings isimli PlayerUnknown’s Battlegrounds klonunun elde ettiği başarıların ardından büyük başarılar bekliyor.

Tencent tarafından geliştirilen Glorious Mission için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.