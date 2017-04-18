Telltale’den yeni oyun: Galaksinin Koruyucuları

Çok yakında serinin ikinci filmi gösterime girecek. Ondan önce oyunu geldi.

Popüler film, dizi ve çizgi romanları oyun formatına uyarlayan Telltale, Marvel’ın sevilen filmi Galaksinin Koruyucuları için hazırladığı oyunu oyunseverlerin beğenisine sundu.

2014 yılında vizyona giren film, bir anda büyük bir hayran kitlesi edindi. Filmin bu başarısını gören Telltale, Walking Dead dizisi ve ünlü süper kahraman Batman için geliştirilen oyunlarının ardından geçen yıl Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) için oyun geliştireceğini açıkladı.

Bugün oyunun ilk bölümü “Tangled Up in Blue” adıyla satışa sunuldu. İlk bölümde filmin beş ana karakteri olan Rakun Roket, Gamora, Groot, Drax ve Star Lord ile maceradan maceraya koşulacak.

Telltell Games, Galaksinin Koruyucuları için geliştirdiği oyunu PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS ve Android platformları üzerinden satın alrak maceraya ilk adım atılabilir. Oyunun ilk bölümü ve çıkış fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Son olarak Galaksinin Koruyucuları’nın devam filmi ülkemizde 28 Nisan tarihinde gösterime girecek