Telltale Games yeni sezonda çıkacak oyunlarını duyurdu

İki oyun yeni sezon onayı alırken bir oyun için de final yapılacak.

Telltale Games’in yaptığı açıklamada The Wolf Among Us ve Batman: The Enemy Within oyunları ikinci sezon onaylarını alırken; The Walking Dead serisi de dördüncü sezonunda final yapılacağını söyledi. The Wolf Among Us’ın ikinci sezonu 2018 yılında oyuncularla buluşacak. Telltale Games oyunun yeni sezonu hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Batman: The Enemy Within’in 2. Sezonu 8 Ağustos’ta gelecek ilk bölümü ile karşımıza çıkacak. Oyunun ilk bölümünün Enigma olmasından Batman’in bu bölümde karşılaşacağı düşmanın kim olduğu göze çarpıyor.

Final yapacak The Walking Dead serisi, 2018’te oyuncularla buluşacak. Bu sezonda hikayenin ana karakteri olarak Clementine görünecek.