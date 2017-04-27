Tekken 7’de bulunacak oyun modları belli oldu

Bandai Namco, yeni dövüş oyunu Tekken 7 ‘de oyuncuların tercih edebileceği oyun modlarını gösteren bir video yayınladı.

Japonya’da bulunan oyun makinelerinde uzun zamandır oynanan Tekken 7’nin PC, PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinin oynanış görüntüleri sonunda ortaya çıkmaya başladı.

Tekken 7’de bulunacak olan oyun modlarını gösteren videoda hikaye modunun yanında çevrimiçi ve çevrimdışı oyun modları hakkında bilgiler bulunuyor. Oyunda ayrıca Tekken’in bugüne kadar oynanmış olan videoların bulunduğu Galeri ve oyunda bulunan karakterlerin oyuncular tarafından dış görünüşünün değiştirilebilen özelleştirme seçenekleri de bulunacak.

Tekken severlerin iyi bildiği karakterlerin yanına Tekken 7’de Heihachi’nin eşi Kazumi Mishima’nın başını çektiği yeni karakterler ile birlikte bir başka popüler dövüş oyunu Street Fighter’dan Akuma da misafir konuk karakter olarak yer alacak.

2 Haziran’da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak Tekken 7’nin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.