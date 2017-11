Take Two mikro ödemeleri yaygınlaştıracak

F2P oyunlarla hayatımıza giren mikro ödemeler yaygınlaşmayı sürdürüyor.

Oyuncuların 200-300 TL karşılığında satın aldığı oyunlara ek olarak ek olarak mikro ödemeler yapıyor olması can sıkıcı görülmesiyle birlikte Take Two gibi firmalar, mikro ödemeleri oyunlarında yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Oyun geliştiricileri, piyasaya sürdüğü oyunlardan elde edilen gelire ek olarak mikro ödemelerle gelirini arttırmayı sürdürüyor. Bu tarz ödeme sistemlerinin online ağırlıklı oyunlarda geliştiriciler açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesine karşın oyun severler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Take Two, 2K Sports tarafından geliştirilen NBA 2K18’de bulunan mikro ödeme sistemi nedeniyle tepkiyle karşılaşmıştı. Oyun severler tarafından gelen tepkiler nedeniyle Take Two WWE 2K18’de mikro ödemelerin yer almayacağını belirtmişti. Bununla birlikte Take Two tarafından yapılan son açıklamaya göre önümüzdeki sene satışa sunulacak bütün Take Two oyunlarında mikro ödeme sistemi kullanılmaya devam edecek. Bu oyunlar arasında NBA 2K, WWE 2K ve GTA gibi oyunların yer aldığını da düşünüldüğünde oyuncuların tepki göstermesi bekleniyor.