Supercell, Brawl Stars Tournament’ı duyurdu

Clash of Clans ve Clash Royale adlı mobil oyunları geliştiricisi yeni çevrimiçi oyununu açıkladı.

Supercell, yaptığı açıklamada Brawl Stars Tournament adlı oyunun 3v3 şeklinde oynanan bir oyun olacağını ve daha önce geliştirilen diğer oyunlar gibi oyuncuların mantıklı düşünmesiyle galip gelebileceği yapının korunduğunu duyurdu.

Brawl Stars Tournament’da dört farklı oyun modu bulunacak. Oyuncular, bu modlar arasından istediğini seçerek bu modun en iyi oyuncusu olmaya çalışacak.

Bounty adlı oyun modunda oyuncular, rakiplerini ortadan kaldırarak yıldız toplayacak. Oyuncular, bunu gerçekleştirirken fark edilmeden yapması gerekiyor aksi takdirde rakip takım oyuncuları oyuncuyu ortadan kaldırarak yıldız toplayacak. Smash & Grab isimli oyun modunda oyuncular savaş esnasında bulunan kristalleri haritanın merkezinde toplayacak. 10 kristali toplayıp; onlara ilk tutunan taraf kazanacak. Heist adlı oyun modunda oyuncular, rakip takımın kasasını kırarken; kendi kasasını da koruma altına almaya çalışacak. Son olarak Showdown adlı oyun modunda 10 oyuncu yavaş daralan bir haritada hayatta kalan son Brawler olmaya çalışacak.

Pek yakında Kanada’daki App Store’da kullanıma sunulacak olan oyun, ileriki dönemde App Store ve Google Play Store’da ülkemize de gelecek. Diğer Supercell oyunlarında olduğu gibi Brawl Stars Tournament’da da oyun içi satın alma bulunacak. Bununla birlikte oyunu indirme esnasında ayrıca ödeme yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Brawl Stars hakkında yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.