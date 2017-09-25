Super Mario Run’a uzun zaman sonra bir güncelleme geliyor

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen iPhone lansmanında tanıtılan Super Mario Run oyununa merakla beklenen büyük güncelleme geliyor.

Nintendo’nun hem iOS hem de Android kullanıcılarına sunduğu Super Mario Run oyununa gelecek olan yeni güncellemeyle yeni bir dünya, oyun modu ve karakter dahil olacak. Remix 10” isimli modda farklı seviyelerde 10 bölüm oyuna eklenecek ve oyuncuları gökkuşağı biçiminde madalyalar kazanacak. Oyuncuların çeşitli bölümlerde yarışması standart modda Prenses Daisy’nin kurtarılması konusunda yardımcı olacak.

Super Mario Run’a gelecek olan yeni güncellemeyle “World Star” isimli yeni dünya ile dokuz yeni seviye, yeni düşmanlar ve yeni oyun mekanikleri ile birlikte gelecek. Super Mario Run’a gelecek olan güncellemede küçük değişiklikler de bulunuyor. Oyuncular, güncellemeyle Mantar Krallıkları’na yeni unsurlar ekleyebilecek. Ayrıca oyun esnasında müzik de dinleyebilecek. Oyuncular, müzik dinledikleri esnasında oynadıkları karakter de kulaklık takacak.

29 Eylül’de kullanıma sunulacak olan güncellemeyle birlikte oyunun tam paket fiyatında 12 Ekim’e kadar yüzde 50’lik bir indirim uygulanacak.