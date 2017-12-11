Street Fighter’ın 30. Yılı için özel bir paket tanıtıldı

Capcom, Street Fighter’ın 30. yılı şerefine Mayıs 2018’de özel paketi satışa sunacak.

Dövüş oyunu serileri arasında dünya çapında olmasıyla birlikte köklü bir oyun serisi olan Street Fighter’ın geliştirici ve yayıncısı Capcom, serinin 30. yılı için güzel bir paket hazırlıyor. Bu paketin içinde oyuncular tarafından en çok beğenilen 12 Street Fighter oyununun derlemesi bulunacak.

Kaliforniya’da gerçekleştirilecek Capcom Cup’un finallerini duyuran Capcom, turnuvaya ek olarak serinin 30. yılını bu paket ile kutlamayı hedefliyor. Street Fighter serisine ilgi gösteren bu pakette Street Fighter 4’ün öncesinde çıkan oyunlar da yer alıyor.

Bu oyunlar arasında çoklu oyuncu özelliği bulunan Street Fighter 2: Hyper Fighting, Super Street Fighter 2: Turbo, Street Fighter Alpha 3 ve Street Fighter 3: 3rd Stike oyunlarıyla bir rakibe karşı mücadele edilecek.

Capcom, bu sürümün PlayStation 4,Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları yer alacak.