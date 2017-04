Steam’in karşısına büyük rakip

Tencent, oyun platformunu global pazara açmak için yeniliyor.

Çinli megaşirket Tencent önde gelen oyun platformunu yeniliyor. “WeGame” adıyla gelecek yeni platform uluslararası kullanıcılara da destek verecek. Bu gelişmeyle oyun dünyasında Steam’in karşısına ilk kez gerçek bir rakip çıkacak.

Niko Partners analisti Daniel Ahmad’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda WeGame, bütün kullanıcılara tek bir vitrin üzerinden destek verecek. Ahmad’a göre Tencent’in 125 milyon kullanıcıya sahip olan Steam’e karşı 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Elbette bu kullanıcıların tamamı şu anda Çin’de.

