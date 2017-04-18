Steam’in karşısına büyük rakip

Tencent, oyun platformunu global pazara açmak için yeniliyor.

Çinli megaşirket Tencent önde gelen oyun platformunu yeniliyor. “WeGame” adıyla gelecek yeni platform uluslararası kullanıcılara da destek verecek. Bu gelişmeyle oyun dünyasında Steam’in karşısına ilk kez gerçek bir rakip çıkacak.

Niko Partners analisti Daniel Ahmad’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda WeGame, bütün kullanıcılara tek bir vitrin üzerinden destek verecek. Ahmad’a göre Tencent’in 125 milyon kullanıcıya sahip olan Steam’e karşı 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Elbette bu kullanıcıların tamamı şu anda Çin’de.

Looks like Tencent will rebrand its 'Tencent Games Platform' to 'WeGame'. It's basically Tencent's version of Steam. pic.twitter.com/Rx7ndSXJVM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 16, 2017

Avrupa’da bulunan kullancılara yeni bir bakış açısının Asya tüketicilerin büyük satın alma gücüyle birleşmesi sonucunda WeGame, hesaba katılan bir güç haline gelecek.

Tencent’in elinde geliştirilen ve yayınlanan oldukça fazla oyun bulunuyor. League of Legends’ı geliştiren Riot Games ve Clash of Clans’ı geliştiren Supercell şirketlerinin de sahibi olan Tencent, Glu Mobile ile Epic Games ve Activision Blizzard’ın azınlık hisselerine de sahip. Bir pazar araştırma firması, bütün oyun pazarının %13’ünü Tencent’in kontrol ettiğini söyledi.

Yaklaşık 4.5 milyar indirilmeye ulaşan Tencent Oyun Platformu’nun yenilenmiş yüzü WeGame pek yakında kullanıma sunulacak. 200 milyondan fazla oyuncuya sahip ve oyun dünyasınınd evlerinin çoğunluk ya da azınlık hissesini elinde tutan böylesine bir deve karşı diğer oyun yayıncılarının ilgisiz kalması imkansız. Rekabet her zaman iyidir, sonunda kazanan tüketiciler olur.