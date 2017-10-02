Steam’in beğenilen oyunu zor durumda

Steam’de kısa zamanda geniş bir kitleye ulaşan PlayerUnknown’s Battleground aldığı kötü eleştiriler nedeniyle zor duruma düştü.

1.5 milyon eşzamanlı kullanıcıya ulaşmayı başaran oyun, geçtiğimiz hafta kendi yan kuruluşu PUBG Corp.’u duyurdu. Bu zamana kadar her şeyin güzel gittiği düşünülen oyun kısa zamanda pek çok olumsuz yorum almaya başladı.

Çin’de bulunan PUBG oyuncularının yaşadığı gecikme sebebiyle şikayet etmeye başlamasıyla binlerce oyuncu, PUBG hakkında kötü eleştiriler yapmaya başladı. Sunucularda yaşanan yavaşlıktan dolayı Avrupa ve Kuzey Amerika sunucularına katılan Çinli oyuncular, oyunun geliştiricisi Bluehole’a tepki göstermeyi sürdürdü.

Oyunda bulunan reklamlarla oyuncuların canını sıkan oyun, kötü sunucu desteğinin yanında reklamla dolu olması sebebiyle Çin’de çok ağır bir biçimde eleştiri alıyor. Sürekli olarak olumsuz yorumların artmasıyla 10.000 olumsuz değerlendirmenin ardından oyunun Steam’deki inceleme notu “olumlu”dan “karmaşık”a dönüştü.

Daha önce GTA 5’in mod konusunda yaşadığı durumda oyuncuların tepkisini Steam üzerinden bu şekilde gösteriyor. Yaşananların PUBG’ın geliştiricisi Bluehole’un Çinli oyuncuların gönlünü nasıl alacağı merakla bekleniyor.