Steam’de Bitcoin ile ödeme yapılamayacak

Valve, Bitcoin’İn medyada fazla ilgi görmesi sebebiyle ödeme yöntemleri arasından çıkarıldığını açıkladı.

Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan Bitcoin, yazılı ve görüntülü medya kanallarında görünmesinin ardından bu ödeme birimi ile ilgili dalgalanmalar yaşanmasına neden oldu. Bitcoin’nin aktif olarak kullanıldığı platformlar arasında yer alan Steam, yaşananlardan duyduğu rahatsızlık sebebiyle Bitcoin’İ ödeme yöntemleri arasından çıkarma kararı aldı.

Valve tarafından yapılan resmi açıklamada Bitcoin ile bir oyun satın alan oyuncuların Steam’e yaptığı ödeme dışında işlem ücreti de ödediği ve bu ücrette yaşanan dalgalanmaların oyun severlerin olumsuz olarak etkilenmesi nedeniyle verildi. Valve yetkilileri kimsenin bu durumdan daha fazla mağdur duruma düşmemesi adına Bitcoin’i ödeme yöntemleri arasından çıkardığının altını çizdi.