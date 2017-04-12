Star Wars: Battlefront II’nin ilk tanıtım videosu ortaya çıktı

Merakla beklenen yeni Star Wars oyununun ilk detayları belli oldu.

Hemen en önemli konuyu belirtelim: yapımı sürmekte olan oyunun detayları hakkında resmi bilgiler henüz açıklanmadı. Electronic Arts detayları, 13-16 Nisan’da Orlando’da gerçekleşecek E3 etkinliği için planladığı EA Play konferansında paylaşacak. Ancak bu durum E3’de gerçekleşecek Star Wars Celebration paneli için saklanan bilgilerde sızıntı olmadığı anlamına gelmiyor.

Star Wars Celebration etkinliğinde Star Wars hakkında merak edilen yeni bilgileri öğreneceğiz. Bunlar arasında gösterime girecek filmler ve Star Wars Battlefront II bulunacak. Ancak belirttiğimiz gibi oyunun tanıtım videosu şimdiden sızdı ve oyun ile daha erken tanışma şansını yakaladık.

Aşağıda bulunan videodan görüldüğü üzere Star Wars filmlerinde yer alan önemli karakterleri yeni oyunda göreceğiz. Kylo Ren, Rey gibi en son gösterime giren Güç Yükseliyor filminde yer alan karakterlerin yanı sıra Yoda ve Darth Maul gibi eski filmlerde yer alan karakterlere de yer verileceği anlaşılıyor. Videoda hikaye modu hakkından bazı ipuçları verilmiş. Ayrıca Jedi’ın Dönüşü filminde yer alan Endor gezegeni bu video bulunuyor.

Son olarak ön sipariş verecek oyun severler yeni gösterime girecek Son Jedi fiminde yer alan kahramanları da oyun içinde yönetebilecekler.