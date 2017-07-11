Star Wars Battlefront II açık betası yolda

EA, PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklamada Star Wars Battlefront II’nin açık beta süreci hakkında bilgiler verdi.

Yapılan açıklamada Star Wars Battlefront II’nin açık betası Ekim ayında oyuncularla buluşacak. Betada oyuncular, Galactic Assault on Naboo ile Threed sokaklarında Separtist Droid ordusu veya Republic Clone ordusuna karşı mücadele edecek. 40 kişilik olan bu oyun modunda bir de Multiplayer Starfighter Assault da bulunacak.1’den fazla bölüme sahip olan bu oyun modu, oyuncuların beklentisini karşılayacak. EA, bu karakter hakkında pek bilgi vermemiş olsa da bu oyun modunun bir uzay savaşı olduğunun üstünde durdu.

Star Wars Battlefront II’yi ön sipariş edenler, açık betayı 4 Ekim’de oynamaya başlayacak. Oyunu satın almayı düşünmeyenler, açık betayı 6 Ekim’de oynamaya başlayacak.