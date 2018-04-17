Star Wars Battlefront 2’ye Ewok modu geliyor

Star Wars Battlefront 2’ye gelecek olan yeni modla birlikte kullanıcılar Ewok karakterlerini seçebilecek.

Return Of The Jedi filmindeki Endor savaşının kahramı olan Ewok’lar “Ewok Hunt” adı verilen modla birlikte kullanıcılar tarafından oynanabilecek. 18 Nisan’da piyasaya sürülecek olan mod Ewok ile Stromtrooper’ların savaşına konuk olacak.

The Night on Endor adı verilen güncellemeyle birlikte gelecek olan Ewok Hunt modunun yanı sıra birçok yeni skin seçeneği daha gelecek. Bu seçenekler oyun içi parayla satın alınabilecek.

The Nigh On Endor moduyla gelecek olan diğer yenilikler şöyle:

Çift sersemletme kaldırıldı.

Sersemletme süresi 0,5 saniyeden 0,9 saniyeye çıkarıldı.

Yakın dövüş saldırılarında hata düzeltmeleri yapıldı.

Ses ve görüntü efektlerinin zamanlaması, deneyimin daha iyi hissedilebilmesi için geliştirildi.

Bazı karakter ve sınıfların XP hataları ve sorunları giderildi.

Hedef olunduğunda duyulan bir uyarı sesi eklendi.

Çok oyunculu mücadeleleri kazanan oyuncular için 100 kredi bonus eklendi.

Karakterlerin, mekanların ve seslerin bazı üst üste binme hataları giderildi.

Grafiklere dair bazı geliştirmeler ve değişiklikler yapıldı.

Haritada ortaya çıkan bazı hatalar giderildi.