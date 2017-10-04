Star Wars Battlefront 2’nin Sistem Gereksinimleri belli oldu

Dünya çapında geniş bir kitle tarafından takip edilen Star Wars serisinin merak edilen yeni oyunu Star Wars Battlefront 2’nin sistem gereksinimleri açıklandı.

İzleyicilerin huzuruna 1977 yılında çıkmış olan ve aradan geçen 40 seneye rağmen popülaritesini arttırarak devam eden Star Wars için EA tarafından geliştirilen Star Wars Battlefront serisinin ikinci oyunu 17 Kasım’da Star Wars severlerle buluşacak. Uzun süre boyunca gizli tutulan oyunun gereksinimleri, oyunun çıkmasına kısa süre kala belli oldu.

Star Wars Battlefront 2’nin minimum sistem gereksinimleri arasında işletim sistemleri 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10, AMD FX-6350 veya Intel Core i5 6600K işlemci, 8 GB RAM, AMD Radeon HD 7850 2GB veya NVIDIA GeForce GTX 660 2GB ekran kartı, DirectX 11.0, en az 512 kbps internet bağlantısı bulunuyor.

Star Wars Battlefront 2 için önerilen sistem gereksinimleri arasında 64-bit Windows 10, AMD FX 8350 Wraith veya Intel Core i7 6700 işlemci, 16GB RAM, AMD Radeon RX 480 4GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ekran kartı, DirectX 11.1, en az 512 kbps internet bağlantısı bulunuyor.