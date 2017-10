Star Wars: Battlefront 2’nin hikaye fragmanı yayınlandı

14 Kasım’da satışa sunulacak olan Star Wars: Battlefront 2’nin çıkmasına kısa süre kala hikaye fragmanı yayınlandı.

İlk oyundan ayrı olarak bir hikaye modunu da barındıran oyunda Star Wars: Episode VI Return of the Jedi ile Star Wars: Episode VII The Force Awakens arasında kalan dönem anlatılacak. Oyunun hikaye modunda Iden Versio isimli karakterle oynanılacak. İmparatorluğun en iyi askerlerinden oluşan Inferno Squad’ın komutanı olan Versio, İmparator’un Death Star 2’deki ölümünden sonra verilen son emri yerine getirmeye çalışacak.

Direniş’in Endor’da elde ettiği zaferin ardından İmparatorluğun yıkılışı ve İlk Düzen’in nasıl kurulduğunu anlatacak olan oyunda Iden Versio, ekibiyle birlikte Direniş’i yok etmeye çalışacak. Star Wars evreninin ünlü mekan ve karakterlerinin bulunacağı hikaye modunda İmparator’un intikamını almaya çalışacağız.

Star Wars: Battlefront 2’nin hikaye fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.