Star Wars Battlefront 2’nin Darth Vader fragmanı yayınlandı

Star Wars Battlefront serisinin 2. oyununda heyecan artarak devam ediyor.

PlayStation’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan fragmanda oyunun karakterleri arasında bulunan Darth Vader’ın özellikleri ve güçleri gösteriliyor. PlayStation Blog’da Darth Vader’ın özel güçleri arasında dayanıklılığını ve hasar gücünü sürekli arttırma özellikleriyle karşısındakine karşı durdurulamaz hale geliyor.

Darth Vader, düşmanına ışın kılıcını fırlatarak uzak hasar verebilmesinin yanında Force Choke isimli hareketiyle rakibini istediği yere de fırlatabilecek. Star Wars Battlefront’a kıyasla Force Choke hareketi bir yerine üç rakibini fırlatabilecek. Açık betası akşam saatlerinde sona erecek olan Star Wars Battlefront 2, 11 Kasım’da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak.

Star Wars Battlefront 2 için yayınlanan Darth Vader fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

